港报社评：郭美美活剧谢幕社会诚信待重建--明报8月5日

三年来，郭美美是内地网络世界的异数奇葩，随着她在看守所坦诚交代荒唐炫富的来龙去脉，将会面对法律处置，而环绕她数年来对社会主流价值的负面影响，相信短期内难以消除；特别是郭美美之＂爆红＂，与她扯上中国红十字会而炫富有关，中国红会因而大受冲击，所收捐献大幅减少，也严重破坏了内地的社会诚信体系，郭美美虽然交代了她的所作所为与中国红会无关，但是中国红会要重拾民衆的信心和信任，并不容易。

郭美美最初为人所知，是在网上以＂中国红十字会商业总经理＂的身分，发布豪华房车、奢侈品等炫耀奢华生活方式的照片，红会虽即时澄清郭美美与他们无关，但是事态对中国红会形象、信誉的破坏，迄今未能修补。

大陆社会物慾横流，追逐名利，这是精神文明建设未相应跟上的结果。郭美美炫富引起热议之初，红会也尝试过高调澄清，但是它的商业系统业务，连监察部有份参与的调查都认为管理存在问题，在这种情况下，无论中国红会如何撇清，都难以消除公衆的猜疑。

郭美美炫富，即使并非扭曲价值观的始作俑者，但是她的所作所为肯定强化了歪风，特别是对年轻一代的荼毒，相信要较长时间才可以清除。至于中国红会受到的冲击，关键不在于郭美美怎么说，而在于中国红会有什么做法重拾社会和公衆的信任，重新构建社会诚信体系，焕发人道主义的关怀，使慈善事业再次汇聚救急扶危的民间力量。(A03)