港报社评：认清占中幕后影响力--星岛日报8月5日

壹传媒集团主席黎智英再有捐款电邮曝光，内容显示他对占领中环运动，不仅提供金钱和宣传方面的支持，还穿针引綫安排泛民主派人士，向台湾领导和平抗争经验丰富的绿营老将取经，并且安排手下制作占中＂教材＂。

黎智英在这场运动中的角色，最明显让人看到的是在旗下媒介，大力推动公民提名方案，以此为政制发展讨论的重点议题，对不坚持公民提名者口诛笔伐，把有意在《基本法》框架下与中央沟通谈判的政治人物标签为＂投降派＂，形成对泛民政治人物的舆论金刚箍。

较不明显但众所周知的，是他向泛民政党和议员的政治捐献，在这两星期分两批披露的电邮中所指的款额，显示他是部分泛民政党的最大金主。而最新披露的一批电邮，进一步透露他为占中公投花了300至350万港元，相信是用在广告宣传。

以黎智英的影响力，他岂会只是＂帮帮手＂而已。以他形容占中三子的缺点，自己自然要弥补他们的不足，即是以自己对泛民阵营的影响力，提供占中三子缺乏的谋略、行动组织和步骤，令自己变成幕后具有决定性影响的人物。

黎智英的插手，实际是挥动指挥棒，把运动扯到他认为应该走的方向，就是与中央抗争性浓，对话力弱。这条＂黎智英路綫＂，会把香港的民主政制和社会民生推往怎样的发展，是市民面对占中行动需要深思熟虑的。(A06)