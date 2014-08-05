港报社评：隐瞒收受竞选经费须彻查--文汇报8月5日

网上爆料文件昨日再揭发，一直否认收受壹传媒主席黎智英钱的民主党议员涂谨申、公民党议员毛孟静及公民党前议员陈淑庄，其实都有收钱。根据《选举（舞弊及非法行为）条例》，参选人收取竞选捐款后不申报，属刑事罪行。涂谨申、毛孟静和陈淑庄三人收了钱又蓄意隐瞒和抵赖收受竞选经费，是明显的欺诈行为，性质非常严重。执法部门和立法会都须跟进追查事件，不容贪赃枉法者蒙混过关。

黎智英被踢爆过去两年向反对派贿赂4,000多万元，包括5名现任立法会议员。黎智英亦亲口承认，曾向民主党议员涂谨申、公民党议员毛孟静及公民党前议员陈淑庄捐款作选举用途，惟三人一直未有向选举事务处及立法会申报，被踢爆后又一直抵赖和否认。但网上爆料文件再揭发，黎智英给了James、Tanya及Claudia三人各50万元。这三个洋名就是涂谨申、陈淑庄和毛孟静三人的英文名。由于黎智英的捐款是在2012年立法会选举之前，因此涂谨申等三人涉嫌收取竞选捐款后不申报。

涂谨申、陈淑庄和毛孟静三人自知收取竞选捐款后不申报后果严重，属刑事罪行，因此企图抵赖，以逃脱法律的惩处。涂谨申和毛孟静是现任议员，陈淑庄是大律师，这些明显的欺诈行为，连他们基本的职业操守都违背了。涂谨申、毛孟静和陈淑庄必须如实向公众交代事件真相。执法部门和立法会都须调查事件，维护香港的廉洁形象和选举的公平公正。(A03)