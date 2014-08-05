《焦点》汇控上半年获利锐减12%，警告严苛监管恐打消员工冒险意愿

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
分析师称，汇丰较竞争对手将更受益于升息，因为该银行存款基础庞大，资产流动性强，而且风险偏好相对保守。
如果大举升息，将为汇丰带来数十亿美元营收，汇丰估计若各种利率均上调25个基点，将使该行每年收入增加近10亿美元。
这一改善的前景帮助汇丰股价在1400GMT时涨1.2%，超过了同业0.6%的升幅。汇丰股价周一收高0.9%。
券商Numis分析师Mike Trippitt称，“...欧智华暗示他认为今年利率将有调整，明年上半年美国将升息，...这是影响股价波动的一个原因。”
欧智华正努力使股东权益报酬率(ROE)达到他目标的12%至15%。今年上半年为10.7%，低于上年同期的12%。
但他称，汇丰收入质量更高，而且该行的核心资本率从去年底的10.8%，6月底时升至11.2%，远高于监管机构最低要求的7%水平。(完)
(编译 白云/张涛/王兴亚/于春红; 审校 张荻/张若琪/孙茉莉/杜明霞)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。