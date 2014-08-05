《焦点》汇控上半年获利锐减12%，警告严苛监管恐打消员工冒险意愿

分析师称，汇丰较竞争对手将更受益于升息，因为该银行存款基础庞大，资产流动性强，而且风险偏好相对保守。

如果大举升息，将为汇丰带来数十亿美元营收，汇丰估计若各种利率均上调25个基点，将使该行每年收入增加近10亿美元。

这一改善的前景帮助汇丰股价在1400GMT时涨1.2%，超过了同业0.6%的升幅。汇丰股价周一收高0.9%。

券商Numis分析师Mike Trippitt称，“...欧智华暗示他认为今年利率将有调整，明年上半年美国将升息，...这是影响股价波动的一个原因。”

欧智华正努力使股东权益报酬率(ROE)达到他目标的12%至15%。今年上半年为10.7%，低于上年同期的12%。

但他称，汇丰收入质量更高，而且该行的核心资本率从去年底的10.8%，6月底时升至11.2%，远高于监管机构最低要求的7%水平。(完)