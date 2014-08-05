重发-《KEMP专栏》欧盟对俄罗斯的能源限制基本上是一场“制裁做戏”

(因技术原因重发)

撰稿 John Kemp

路透伦敦8月4日 - 欧盟对俄罗斯石油行业的制裁不论在短期还是长期内，都不会严重影响到新石油资源的开发，但如果将来与俄罗斯关系恶化，制裁进一步升级也不无可能。

整体来说，最好把7月31日宣布的限制措施看成是一场演给公众和美国政府看的“制裁做戏”，显示欧盟对于乌克兰东部马航坠机事件做出了一些反应，同时还能将欧盟能源企业的损失降到了最低。

根据欧盟官方公报内容，制裁的实施形式为，在某些石油相关商品和服务出口到俄罗斯之前，要获得“预先批准”。

限制措施适用于某些“用于石油行业深水勘探和生产、北极地区石油勘探和生产以及页岩油项目”技术的“销售、供应、转移或出口”。

涉及到的技术列在一份清单之中，大多为建造管道和油井所需的钢管和钢套，以及钻井和压力泵设备，还有一些浮动或半潜式生产平台。

与这些项目和技术相关的技术援助、中介服务和融资活动也都需遵守同样的事先授权要求。

制裁举措的具体落实则由欧盟各成员国自己说了算，不过提出了基本的信息和咨询要求。

理论上来说，成员国“不得”批准与深海、北极和页岩项目有关的任何技术转让或技术援助。

不过，禁令包含一些重要的排除项目，应能确保即便不是全部亦是大多数的现有和未来项目得到豁免：

(1)制裁举措仅适用于石油生产，并不涉及天然气生产。

(2)8月1日前达成的“合约或协议”所涉及的设备、技术顾问或融资活动“可以”给予出口授权。

(3)制裁举措只适用于深海、北极和页岩开发，不涉及传统油田。

总体而言，这些豁免适用于所有当前和已宣布的项目，涉及未来几十年高达数十亿桶的油气产量。

例如，艾克森美孚 、BP 、壳牌 、道达尔 同俄罗斯企业签署的一系列开发北极地区、海上以及俄罗斯页岩层的协议也得到豁免，原因要么是因为签署日期在8月1日之前，要么是项目开采的主要对象为天然气，或者可以归类为传统石油生产。

监管规定的用语极不严谨。在截止日期前达成“合同或协议”的概念尤其被大大扩展，并不仅限于最终投资协议，似乎还包括那些仍处于初步阶段的计划。

多数大型油气公司或服务企业应该不难提出，有关设备和技术咨询的条款关系到现有合同或协议的履行义务。

此外，多数油井生产的是石油、天然气与凝析油的混合物，只不过成份比例不同而已。监管规定只是限制石油项目方面的设备和技术输出，天然气项目的相关出口显然是允许的。对于凝析油(又称天然汽油)，监管规定只字未提。

因此，要想说明自己的设备和技术出口是用于天然气项目，而不是石油生产，这应该没什么困难。等着瞧吧，未来勘察“天然气”、“湿气(wet gas)”和“凝析油”的项目会骤然大量涌现。

**灵活的回应**

各国政府必须自行决定如何实施制裁措施以及免于制裁的对象。一切都取决于他们如何解读制裁限制和排除条款。

在各国政府手中，能源行业制裁可以成为一种灵活的工具，能够针对乌克兰问题加强或减弱对俄罗斯政府施压。

若俄罗斯与欧盟的关系继续恶化，那么欧盟国家政府可以扩大制裁对象范围、同时缩小免于制裁的范围，从而轻易地提升制裁力度；若关系改善也可反其道而行之。

欧盟承诺“将持续审视这些举措，根据俄欧关系的发展情况，有可能暂停或收回，或者继续推出其他限制性措施加以补充。”

但进入俄罗斯油气行业对欧盟多家大型能源企业来说至关重要。这些企业将在幕后努力游说，尽可能以最宽容方式来解读制裁限制，从而保护他们自己的供应和投资。

如果欧盟严格实施制裁措施，那么俄罗斯有可能转向其他来源，特别是国内企业和中国，以获得开发新的石油资源所需的资金技术。这样一来，西方能源企业将受损，而俄罗斯的能源生产潜力却未必会伤筋动骨。

制裁措施的目的还在于发出讯号，表明欧盟政界对于与俄罗斯油气企业做生意的接受程度。

主张制裁者希望，即便在某些条款允许的领域，很多企业也将结束交易，或至少缩小交易规模。

油气企业应对复杂政治和法律环境的经验非常丰富。

出口限制中有很多排除项目和模棱两可的地方，应该足以让多数项目进行下去，至少未来几年可以，因为初期的准备工作规模会比较小。

而对于多数深海、北极和页岩开发项目，就算没有制裁，也需要很多年后才能大规模生产。