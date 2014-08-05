《香港报摘》--其他报纸重要消息8月5日

*明报

--全球最大猪肉食品企业万洲国际 今日挂牌，该股昨日公布分配结果，散户皆大欢喜，每人最少可获派一手，万洲昨日暗盘表现亦做好，升7.6%至8.1%，不计手续费，每手500股帐面最多赚250港元。按昨日暗盘价计，每人帐面可赚61.6万港元。

*星岛日报

--沪港通开车将近，资金持续流入沪港通概念股份，证券股全面炒起，升7%至18%，港交所 亦升近2%。恒指上周五虽中断八连升，回吐224点，但大市重整旗鼓后，昨日反覆向上，而资金持续流入A股，刺激沪深两指涨逾1.6%，带动港股昨日最高曾反弹158点，收市重返24,600点水平，惟成交额则缩至674亿元。分析指，港股今个月有望上试25,000点。

*苹果日报

--港滙延续上月以来的强势，兑美元滙率昨日再次触及强方兑换保证，促使金管局单日两度入市，合共向市场注入48.05亿港元。连同上月多次入市，金管局已累积向市场注入逾700亿港元；分析估计，环球资金对港元需求踊跃，料当局需继续入市维持滙价稳定。

*东方日报

--澳门博彩收益持续下跌，券商继续发表报告唱淡，瑞银预期，下半年澳门博彩业中场业务收入增长会放缓，市场低估缺乏新赌枱、赌场内禁烟及内地经济放缓等因素。昨日濠赌股明显跑输大市，永利澳门 、美高梅中国 、新濠博亚 逆市下跌0.61至1.34%

*文汇报

--招商局置地 昨天透露，下半年计划新推9个新盘，涉及货值约130亿元人民币。公司上半年合约销售额27亿元，全年100亿元人民币的销售目标。今年内地楼市政策面有所好转，预计多个城市会逐步退出限购、限贷政策，相信下半年楼市将趋于稳定。

*大公报

--康宏金融公布，本港7月强积金平均回报率为2.26%，1至7月的整体平均回报率为2.6%，按3月强积金总资产净值5161.92亿港元（不包括新供款），及登记雇员及自雇人数270.6万计算，上月每人平均赚4,311港元，1至7月人均赚4,960港元。（完）

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