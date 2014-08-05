金属期市：伦敦期锌回升至三年高位附近，美国利率前景促使投资者买入

锌供应问题是关注焦点，因几个主要矿厂储量枯竭，其中包括澳洲的Century，而且建筑业复苏将刺激镀锌业者的需求。

LME期铜 持平，报每吨7,131.25美元，隔夜沪铜 升0.6%。

数据显示，中国服务业增长7月降至六个月低点，新订单以至少一年来最慢速度成长，令该行业的光环略显暗淡。服务业今年是中国经济的一大亮点。

中国发展和改革委员会周一表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。发改委并称，要加快推进重点领域和关键环节改革，积极稳妥推进价格改革。

秘鲁矿业部副部长Guillermo Shinno 周一表示，批准对Southern Copper Corp 价值14亿美元Tia Maria项目的环境测评，为该项目建设扫除最后一个主要路障。(完)

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