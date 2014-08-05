金属期市：伦敦期锌回升至三年高位附近，美国利率前景促使投资者买入

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
锌供应问题是关注焦点，因几个主要矿厂储量枯竭，其中包括澳洲的Century，而且建筑业复苏将刺激镀锌业者的需求。
LME期铜 持平，报每吨7,131.25美元，隔夜沪铜 升0.6%。
数据显示，中国服务业增长7月降至六个月低点，新订单以至少一年来最慢速度成长，令该行业的光环略显暗淡。服务业今年是中国经济的一大亮点。
中国发展和改革委员会周一表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。发改委并称，要加快推进重点领域和关键环节改革，积极稳妥推进价格改革。
秘鲁矿业部副部长Guillermo Shinno 周一表示，批准对Southern Copper Corp 价值14亿美元Tia Maria项目的环境测评，为该项目建设扫除最后一个主要路障。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 郑茵/许娜)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。