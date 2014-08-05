美国个股：高盛为适应行业新规，打算放弃低效益对冲基金客户--WSJ

路透8月4日 - 华尔街日报(WSJ)周一援引消息人士报导，高盛 为适应新的银行业规定，正在放弃低效益的对冲基金客户，提高对其他客户的收费。

该报称，高盛已知会对冲基金客户，监管规定使其不得不拨备更多资金，挤压了机构经纪业务的获利。

该报援引消息人士称，为了遵守新规定，高盛还将自有资金从最大的内部对冲基金中撤出。

高盛无法立即对此置评。

为了遵守美国当局更严格的资本规定，各大华尔街银行都在努力缩减资本密集型业务。高盛也不例外。

该报称，高盛在敦促对冲基金取走他们账户中的资金，提高对贸易融资客户的收费，对维持未使用信用额度不变的基金公司更频繁地收取月费。

该报还称，在有些情况下，高盛停止向低效益或者无效益的客户提供服务。(完)