中国商品：铁矿石和动力煤掉期中央对手清算业务首日运行平稳--上海清算所

路透北京8月5日 - 中国上海清算所称，周一正式上线的人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务系统运行平稳，首日共接收18笔交易数据，合计清算金额2.28亿元人民币。

刊登在上海清算所网站的新闻稿称，上海清算所场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台首日交易覆盖年度协议、季度协议和月度协议，合计人民币铁矿石掉期2,448个月度协议（244,800吨）、人民币动力煤掉期708个月度协议（141,600吨），均经风控检查并承接确认，清算金额2.28亿元。

“首批场外大宗商品金融衍生品中央对手清算业务正式推出，实体经济套期保值再添新金融工具。”新闻稿指出。

新闻稿称，交通银行 和浦发银行 两家综合清算会员提供代理清算，五家人民币铁矿石、动力煤掉期经纪公司帮助客户参与交易，中信证券 和招商证券 以普通清算会员身份积极参与人民币铁矿石和动力煤掉期交易，为市场提供流动性。

首笔人民币铁矿石掉期卖方为中信证券，买方为厦门国贸集团股份有限公司 与河北敬业集团有限责任公司，交通银行、浦发银行分别为客户进行代理清算，汇锝利和华泰长城两家经纪公司共同为客户达成，成交协议为2014年4季度协议（CISQ414），合计200个季度协议，折600个月度协议，成交金额为3,810万元。

首笔人民币动力煤掉期的卖方为招商证券，买方为上海筑金投资有限公司、秦皇岛市杭远煤炭经销有限公司和上海敖仕海运有限公司，浦发银行为客户代理清算，汇锝利、新湖瑞丰、石家庄誉道及上海辛浦森等四家经纪公司共同为客户达成交易。成交协议为2014年8月协议(CSS0814)，合计180个月度协议，成交金额为1,760.4万元。

截至首日日终，人民币铁矿石掉期持仓1,200个月度协议，人民币动力煤掉期持仓660个月度协议。