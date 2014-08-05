香港热股：绿城中国盘中最多挫逾9%，公司料上半年净利倒退逾65%

路透香港8月5日 - 中国房地产商--绿城中国 周二早盘股价一度大挫逾9%，公司稍早发出盈利预警，料上半年净利将按年倒退逾65%，受期内确认收入的项目毛利率较低拖累。

绿城中国低开7.8%，盘中最多曾跌9.65%至8.8港元，香港时间09:44跌幅为8.42%，大盘恒生指数 跌0.08%。

公司周一晚间发出的公告称，导致上半年净利下滑的主要原因包括去年同期公司进行一宗数购交易产生7.04亿元人民币收益，而今年上半年则无类似收益。

此外，上半年公司物业销售业务的毛利率同比下降约六个百分点至23.7%；而合营及联营公司确认收入的物业项目毛利率普遍偏低，个别项目更呈亏损，导致公司占合营及联营公司业绩于上半年的由盈转亏。

投行巴克莱的报告称，扣除去年上半年的特殊项目收益因素，预计绿城中国今年上半年的核心盈利倒退逾51%。公司毛利率下降幅度亦差过该行预期，23.7%的毛利率较2009年的上一个低位26.5%更低。但该投行相信全年而言毛利率的收缩程度会较上半年温和。