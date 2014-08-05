更新版1-中国公开市场：单日净回笼显总量稳定取向，14天正回购利率持稳

* 央行300亿元正回购操作，单日净回笼100亿元

* 14天正回购利率在上周小降后持稳

* 符合央行总量稳定、结构优化的政策曲线

* 短端利率对实体融资成本影响偏弱

* 未来仍将引导长端资金价格下行 (新增更多评论和背景)

路透上海8月5日 - 中国人民银行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

业内人士并指出，当前资金偏宽松，支持央行净回笼举措，而14天正回购利率在上周小降后随即持稳，显示公开市场虽能引导短端利率下行，但其对实体融资成本影响偏弱，未来央行料仍将依靠各类政策工具，来引导长端资金价格下行。

“(单日净回笼)和央行在二季度货币政策报告中的基调相符合，央行仍然认为货币供应足够充分，主要关注点将是通过多种政策工具来降低融资成本。”澳新银行中国经济学家周浩称。

中国央行二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

中国债券信息网公告显示，央行公开市场今日进行了300亿元正回购操作，期限为14天，利率持平在3.70%；本周共300亿元正回购到期，其中周二200亿元，周四100亿元。

上海一商业银行交易员则指出，有报道指7月末四大国有银行存款呈下降态势，今日为月初存款准备金调整日，应有部分存准退回，资金面偏宽松格局支持央行回笼部分资金。

上海证券报周二报道，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2,100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。

周浩还提到，从央行角度，可能认为短端利率和公开市场操作对债券市场的影响更多，而不是银行的对客利率，所以央行可能会有一些新的考量，上周已转为净回笼，央行的目的应该是在控制货币总量的情况下来降低利率。

天风证券的点评认为，三季度货币总量扩张的空间有限，机构仍需寄希望于结构性信贷鼓励政策，央行将通过差异化的信贷政策，继续鼓励金融机构把现有信贷资源多用于扶持的相关行业，从而达到降低其融资成本的目的。

周浩还指出，长端利率近期确实呈下降趋势，今年春节后资金宽松，隔夜质押式回购加权利率 曾跌至2%下方，但三个月SHIBOR 当时一直徘徊在5.6%附近高位，而三季度以来，短端利率降幅不大，但三个月Shibor缓慢下行，目前报在4.7%附近。

他表示，央行或许希望在控制总量前提下，通过打破壁垒，让长端利率下行，“但缩量降价这个模式是否能持续，很难说。”

银行间债市现券和IRS周二未起大的波澜。因在14天期正回购继续取代28天品种后，利率与上次持平基本符合市场预期，二级部分利率债收益率虽升，而幅度极为有限。货币市场上，资金价格维持回落态势，隔夜及七天质押式回购利率 均小幅下跌。

中国央行上周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

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