更新版 1-台湾数据：7月CPI与核心CPI同创17个月高位，全年1.53%预估料不变

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
* CPI与核心CPI年增率同创17个月高位
* 物价增长稳定，预料接近全年预估1.53%--主计总处 (新增官员以及分析师评论)
路透台北8月5日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.75%，核心CPI年增率则达1.54%，两者双双创下17个月以来高位。
主计总处副处长蔡钰泰表示，物价增长稳定，先前第三季估计CPI年增率为1.79%，全年仍可能与先前预估的1.53%不远。只不过，核心CPI年增率涨升，1-7月平均涨幅达1.07%，未来走势值得注意。
〞核心物价涨的多主要在外食费涨的不少，〞蔡钰泰说。
他补充表示，一般而言，餐饮店、小吃店若将售价调涨，日后较少因为材料成本回跌了，再把售价调降。较常见的是店家会做促销活动吸引客户。
CPI年增率前高在2013年2月的升2.96%；核心CPI年增率前高同在2013年2月的2.19%。7月的外食费则年增4.24%，前高在2009年1月的4.69%。
日盛投顾总经分析师蔡素菁认为，7月份CPI表现仍属温和。尽管往年第三季为台风高峰期，期间单月CPI或有可能突破2%，但今年全年CPI要突破2%的机会并不高，因此预估台湾央行今年升息的机会不大。
主计总处称，主因蛋類、肉類、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品及外食费等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高，惟蔬菜因上年7月受苏力台风影响，致平均价格较今年略高。
7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.81%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
7月 6月
CPI（较上年同期） +1.75 +1.64
路透调查（较上年同期） +1.80 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.15
核心CPI（较上年同期） +1.54 +1.47r
WPI（较上年同期） +0.81 +0.81
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。