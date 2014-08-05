更新版 1-台湾数据：7月CPI与核心CPI同创17个月高位，全年1.53%预估料不变

* CPI与核心CPI年增率同创17个月高位

* 物价增长稳定，预料接近全年预估1.53%--主计总处 (新增官员以及分析师评论)

路透台北8月5日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.75%，核心CPI年增率则达1.54%，两者双双创下17个月以来高位。

主计总处副处长蔡钰泰表示，物价增长稳定，先前第三季估计CPI年增率为1.79%，全年仍可能与先前预估的1.53%不远。只不过，核心CPI年增率涨升，1-7月平均涨幅达1.07%，未来走势值得注意。

〞核心物价涨的多主要在外食费涨的不少，〞蔡钰泰说。

他补充表示，一般而言，餐饮店、小吃店若将售价调涨，日后较少因为材料成本回跌了，再把售价调降。较常见的是店家会做促销活动吸引客户。

CPI年增率前高在2013年2月的升2.96%；核心CPI年增率前高同在2013年2月的2.19%。7月的外食费则年增4.24%，前高在2009年1月的4.69%。

日盛投顾总经分析师蔡素菁认为，7月份CPI表现仍属温和。尽管往年第三季为台风高峰期，期间单月CPI或有可能突破2%，但今年全年CPI要突破2%的机会并不高，因此预估台湾央行今年升息的机会不大。

主计总处称，主因蛋類、肉類、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品及外食费等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高，惟蔬菜因上年7月受苏力台风影响，致平均价格较今年略高。

7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.81%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

7月 6月

CPI（较上年同期） +1.75 +1.64

路透调查（较上年同期） +1.80 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.15

核心CPI（较上年同期） +1.54 +1.47r

WPI（较上年同期） +0.81 +0.81

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)