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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 10:00 BJT

《汇市简讯》汇丰中国服务业PMI公布后，澳元/美元跌至0.9320

0153 GMT -

* 汇丰中国7月服务业PMI降至50，为自2005年11月开始该调查以来的最低水平

* 中国7月官方非制造业PMI亦下滑，但仍处于扩张区域

* 澳元/美元支撑位在昨日低点0.9307，有买家0.9300前方伺机买入

* 市场目前将等待澳洲央行利率决定和政策声明

(完)

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