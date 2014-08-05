《汇市简讯》汇丰中国服务业PMI公布后，澳元/美元跌至0.9320

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
0153 GMT -
* 汇丰中国7月服务业PMI降至50，为自2005年11月开始该调查以来的最低水平
* 中国7月官方非制造业PMI亦下滑，但仍处于扩张区域
* 澳元/美元支撑位在昨日低点0.9307，有买家0.9300前方伺机买入
* 市场目前将等待澳洲央行利率决定和政策声明
(完)
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