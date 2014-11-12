台湾股市：收盘重挫近1.3%，市场忧虑中韩签署FTA的冲击

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾股市周三收盘重挫近1.3%，表现明显弱于区域股市。分析师指出，主要反应对中韩签署FTA(自由贸易协议)的忧虑，且外资在期货操作翻空。
台湾加权股价指数 收报8,918.95点，跌1.28%。今日成交初值 为780.88亿台币，上交易日修正后为774.15亿。
本地时间13:34时，MSCI亚太明晟除日本指数 跌0.26%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。