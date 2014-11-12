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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 13:39 BJT

台湾股市：收盘重挫近1.3%，市场忧虑中韩签署FTA的冲击

路透台北11月12日 - 台湾股市周三收盘重挫近1.3%，表现明显弱于区域股市。分析师指出，主要反应对中韩签署FTA(自由贸易协议)的忧虑，且外资在期货操作翻空。

台湾加权股价指数 收报8,918.95点，跌1.28%。今日成交初值 为780.88亿台币，上交易日修正后为774.15亿。

本地时间13:34时，MSCI亚太明晟除日本指数 跌0.26%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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