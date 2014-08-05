台湾汇市：台币早盘实质交易走弱，外资略微汇出

路透台北8月5日 - 台币兑美元 周二实质交易走弱，汇银人士指出，台股大幅走跌，外资及银行间美元买需上扬，令台币稍事走疲。

不过，汇银人士也说，虽然见到部分外资汇出，但也有少数汇入，两相抵销之下，外资汇出的力道倒也没有太明显。而台币汇价走弱至接近30左右，也见到部分出口商的美元卖压。

〞出口商就是美元上来一点会调节一些，〞一位本地小型商银交易员指出。

至于周三(6日)台积电发放现金股利，预期高达七成的外资客户届时可能有部分汇出需求。但因保管银行手中也握有一定的美元现金可以因应，难以明确估算到底汇出流量有多少金额。

路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。

而随着国际美元走疲，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点在0.000/0.005，一个月远汇报价 暂报在29.990/29.996左右，上日纽约盘收在29.990。

本地时间1028，台股加权指数 大跌1.43%报9,196.96。韩元兑美元 报1,032.7，上日收盘在1,033.5。

今日早盘台币主要交易区间在29.986-29.997，上交易日全日主要区间在29.975-29.995。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.985-30.010

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