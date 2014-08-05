台湾债市：五年券殖利率早盘走低，反应台股重挫及美债偏多

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘走跌。交易员认为，由于美国10年期公债殖利率持续探低，加以台股盘初重挫逾1%，此皆强化台债持券信心，令早盘五年券103/10殖利率续探盘中波段新低位。
他们并指出，早盘五年券103/10交投热络，多头趁台股疲弱想引领殖利率进一步测试低位，令该券殖利率跌破1.15%的整数关卡，后续仍须关注追价力道，市场预期在1.15%附近窄幅偏多整理的可能性较高。
今日盘初五年公债103/10殖利率盘中最低来到1.1455%，续创六周新低，前波盘中低位为6月20日的1.1390%。
〞今天有台股跟美债配合，有人想要带头作多。〞一位本地证券台债交易员说。
当地时间10:14，台湾加权指数 早盘重挫1.33%，暂报9,206.51点。
美国公债价格周一小涨，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较预期更早升息的忧虑减退。纽约尾盘，指标10年期公债 收益率从周五的2.495%下降至2.49%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.14-1.16%
本地时间10:17时最新报价：
• 103/10期殖利率跌1.20基点报1.1478%。
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--中国数据：汇丰7月服务业PMI创历史低点，呼吁持续政策面支持 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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