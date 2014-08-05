《外汇专栏》经济不振出口乏力背景下，日圆贬值几成定数

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦8月4日 - 日本首相安倍晋三自2012年12月就职以来出访了多国。他可能愿意持有剩下的外币，因日圆前景看来再度惨淡。

日圆兑美元 可能再一次贬值。

安倍8月可能意外造访朝鲜(北韩)，可能利用几十年前被北韩绑架的日本公民的问题取得什么突破进展，作为提前举行大选的理由，但无论怎样的臆测，都无法掩盖日本经济步履蹒跚的事实。

日本6月工业生产较前月下降3.3%，创2011年3月地震海啸灾变以来最大降幅。

尽管日圆贬值约20%，但日本6月出口较上年同期下降2.0%，而进口增长8.4%。

商品出口连续五个月下滑，日本经济产业省坦率指出，这样的情况类似于2012年第二三季度日本衰退期。

出口的下滑是值得深思的。

出售货物而收到外币的日本出口商是这些外币的天然卖家，他们要把海外应收账款转化为日圆。

但他们海外销售越少，可能获得的外币营收就越低。比如，如果日本出口商出售美元兑日圆的数量减少，那么美元兑日圆就更容易升值了。

而迅速增长的进口账单则持续因美元计价的进口能源成本而膨胀，2011年福岛核事故后，日本本国核能行业处于闲置状态，能源更加依靠进口补充。

日本还存在劳动力短缺问题，从建筑业到服务业等某些关键行业，劳动力短缺问题都濒临陷入危机的边缘。

欲浏览日本人口统计资料，请点选：

link.reuters.com/mur99v

日本就业机会可能已来到超过20年最高水平，但达到这样的水平是由于应聘的人员短缺，而不一定是经济有生机的表现。

就业市场趋紧可能会提振薪资，但实际情况是，日本6月实质薪资连续第12个月下滑。

这实难刺激日本消费者加大自主支出。

**消费税**

薪资增速慢于物价增速，物价走高是受到了日本消费税上调以及日本央行超宽松货币政策的双重推动。

日圆贬值是日本央行温和立场的副产品，年初日圆兑美元降至五年低位，而且日本央行可能还不会收手。

日本央行总裁黑田东彦上周五表示，日本央行将维持质化量化宽松(QQE)，以稳定实现2%的通胀。若此过程中出现风险，将毫不犹豫的调整政策，并且仍有各种选项可用。

随着韩国和台湾等周边经济体稳步发展，日本的问题愈发受到关注。

更远的美国，经济也持续显示出好转迹象。