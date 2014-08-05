中国新债：中行周五将招标发行300亿元二级资本债，期限10年

路透上海8月5日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周二公告，将于周五(8月8日)招标发行300亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，所募资金将用于充实二级资本，改善资本结构，中行也是第二家启动二级资本债发行的国有银行。

此前中行公布的二级资本债券发行计划为至多600亿元，将在2015年底前发行完毕，周五招标的为首期；该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款日同为8月11日，发行期限为8月8日-8月11日。

大公国际对发行人和本期债券的信用评级均为AAA级。中银国际证券为牵头主承销商，中信证券、中金公司、西南证券、招商证券和摩根士丹利华鑫证券为联席主承销商。

今年一季度，中国银行净利为453.6亿元，同比增长13.9%，3月末的不良贷款率0.98%，资本充足率为12.05%。

全球资产最大银行--中国工商银行 周一招标发行了200亿元固息二级资本债券，期限10年，中标利率5.80%，为首家发行二级资本债的国有银行。

中债登数据并显示，今年以来，已有10多家股份制和地方性银行发行二级资本工具，总额超过千亿元。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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