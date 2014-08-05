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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 10:36 BJT

韩国汇市：韩元盘中连续第二日走升，关注澳洲央行决议

路透首尔8月5日 - 韩国韩元兑美元 周二早盘连续第二日走强，因美元动能降温，且在葡萄牙就救助该国最大上市银行的计划达成一致后，风险资产再获青睐。

0158 GMT，韩元/美元 报1,032.6，较周一国内收盘价1,033.5小升0.1%。

然而盘初交投迟滞，在今日稍后澳洲央行政策会议结果出炉前，投资者审慎。

“境外美元需求变弱，但1,030水准上方有些阻力，”友利期货汇市分析师Son Eun-jeong称。

Son表示投资者对大举推高韩元持谨慎态度，韩元周二料在狭幅箱型区间交投。

在汇丰(HSBC)/Markit联合公布中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至近九年低点，反映中国复苏依然脆弱后，韩元回吐部分涨幅。

0158GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,032.6 1,033.5

日圆/韩元 10.0624/673 10.0668

韩国公债期货 * 106.92 106.88

韩国综合股价指数 2,068.65 2,080.42

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

(完)

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