韩国股市：盘中下跌，因外资和机构抛售以了结获利

路透首尔8月5日 - 韩国股市下跌，综合股价指数 跌0.6%报2,068.65点，因外资和机构抛售韩股以锁定获利。

在汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至近九年低点后，韩股扩大跌幅，因该数据反映中国经济复苏脆弱。

分析师表示，企划财政部年度税收修订计划周三公布后，将对股市产生正面影响。该计划将提供更多细节，说明政府计划如何通过提高薪资和派息来支撑经济。

截至中午前后，海外投资者卖超767亿韩元(7,436万美元)韩股，机构卖超479亿韩元韩股。

多数类股都下跌，三星电子 跌0.6%，现代汽车 下滑0.4%。

逆势上扬个股包括，SK电讯(SK Telecom) 涨逾1%，韩国电力 升0.5%。(完)