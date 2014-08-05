韩国股市：盘中下跌，因外资和机构抛售以了结获利

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔8月5日 - 韩国股市下跌，综合股价指数 跌0.6%报2,068.65点，因外资和机构抛售韩股以锁定获利。
在汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至近九年低点后，韩股扩大跌幅，因该数据反映中国经济复苏脆弱。
分析师表示，企划财政部年度税收修订计划周三公布后，将对股市产生正面影响。该计划将提供更多细节，说明政府计划如何通过提高薪资和派息来支撑经济。
截至中午前后，海外投资者卖超767亿韩元(7,436万美元)韩股，机构卖超479亿韩元韩股。
多数类股都下跌，三星电子 跌0.6%，现代汽车 下滑0.4%。
逆势上扬个股包括，SK电讯(SK Telecom) 涨逾1%，韩国电力 升0.5%。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。