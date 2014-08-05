中国基金：QDII基金热销，华安德国30基金调高募集上限

路透上海8月5日 - 中国华安基金管理公司近日宣布，因投资者认购踊跃，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数基金（简称华安德国30）及其联接基金均调高募集上限。这是近几年以来QDII基金市场上较为罕见。

华安德国30（DAX）ETF基金上周五将募集规模上限由原定的4亿元人民币提高至6亿元，而上周五为其募集期的最后一天。华安基金周二再次刊登公告称，将华安德国30（DAX）ETF基金的联接基金的募集目标由原定的12亿元提高至20亿元，其发行期至周五（8日）结束。

华安基金周二公告称，“由于广大投资者认购踊跃，并为了更好地满足广大投资者的理财需求，...本基金管理人已向国家外汇管理局申请追加外汇投资额度并已获得批准，决定调整本基金的募集规模上限。”

华安德国30（DAX）ETF基金的标的指数为德国DAX指数 ，成份股包括30家在德国法兰克福交易所上市的规模最大、交易最活跃的德国公司股票，包括拜耳 、西门子 、大众汽车 等知名公司。这是国内首个投资于德国股指的QDII产品。

中国的合格境内机构投资者（QDII）基金，受首批QDII基金2007年推出后表现低迷影响，QDII产品总体人气长期以来徘徊低位。不过近阶段海外市场转暖，QDII基金正逐步受到一些投资者关注。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)月度报告，上半年QDII基金平均业绩走升4.86%，优于国内偏股类基金，同期中国股票型基金平均下跌2.56%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)