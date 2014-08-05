中国反腐：江西省原副省长姚木根严重违纪被立案审查并被双开

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透北京8月5日 - 中央纪委监察部网站周二称，中共中央纪委对江西省原副省长姚木根严重违纪问题进行了立案审查，并给予开除党籍处分和行政开除处分（双开）。
中纪委称，经查姚木根利用职务上的便利为他人谋取利益，本人或通过其亲属收受巨额贿赂。姚木根的上述行为已构成严重违纪违法，并涉嫌犯罪，其涉嫌犯罪问题及线索将移送司法机关依法处理。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。