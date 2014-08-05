CNH动态：离岸即期升至近五个月来高点，短线气氛偏多

路透香港8月5日 - 离岸人民币现汇 周二升至近五个月来高点。随着中国宏观气氛向好，场内作多人民币的意欲升温，离岸即期率先突破6.1700关口。

银行人士指出，人民币汇率节节走高，稍早还观望情势的境外投资者也投入作空美元/CNH的行列，人民币短线偏多气氛聚集，升值速度受境内引导。

“你可以说作空美元/人民币的气氛愈来愈强，”一中资行人士说，＂最近中国的数据不差，况且（先前）分红购汇时，美元／人民币也没有上去多少，可见（美元／人民币）卖压还是比较重。”

该名人士表示，相较于其他，人民币仍然是高息货币，在贬值阴影消退后，再度吸引投资者持有人民币。

本地时间下午5:55时，离岸人民币现汇 报6.1670，为3月18日6.1605以来最高，较上日则升了70点子或0.11%。

无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2320/6.2350，上日在6.2455。

另一外资行人士指出，人民币稳步升值，带动看多人民币的操作，近日在伦敦交易时间都可以看见作空美元／人民币交易盘，令汇价在午后进一步推升。

境内人民币兑美元即期 周二收创逾四个半月新高，跟随中间价小幅上扬步伐，和境外CNH扬升势头。午盘未出现明显购汇，美元卖盘渐占上风，即期汇率再次迫近6.17元关口。 （完）

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