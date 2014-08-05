澳新汇市：澳元与新西兰元持稳，市场等待澳洲央行会议结果

“澳洲央行显然仍对澳元走势不太满意，”澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe表示。

在澳洲公布好于预期的贸易数据后，澳元一度上涨，但在疲软的中国汇丰服务业采购经理人指数(PMI)公布后又下滑。