澳新汇市：澳元与新西兰元持稳，市场等待澳洲央行会议结果

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
“澳洲央行显然仍对澳元走势不太满意，”澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe表示。
“如果央行希望压低澳元，会后声明需要偏温和一些，”他还称。
在澳洲公布好于预期的贸易数据后，澳元一度上涨，但在疲软的中国汇丰服务业采购经理人指数(PMI)公布后又下滑。
澳元支撑位在0.9307，交易员称0.9300附近布有买单。阻力位始于0.9335/40美元。
新西兰元兑美元 走强，报0.8512左右，进一步远离上周的近两个月低点0.8462。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/朱晓军；审校 王洋/郑茵)
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