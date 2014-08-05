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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 10:54 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元持稳，市场等待澳洲央行会议结果

“澳洲央行显然仍对澳元走势不太满意，”澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe表示。

“如果央行希望压低澳元，会后声明需要偏温和一些，”他还称。

在澳洲公布好于预期的贸易数据后，澳元一度上涨，但在疲软的中国汇丰服务业采购经理人指数(PMI)公布后又下滑。

澳元支撑位在0.9307，交易员称0.9300附近布有买单。阻力位始于0.9335/40美元。

新西兰元兑美元 走强，报0.8512左右，进一步远离上周的近两个月低点0.8462。(完)

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