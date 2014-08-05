中国经济：国家高技术产业项目资金以自筹为主，国家补助予以支持--发改委

路透北京8月5日 - 中国国家发改委发布《国家高技术产业发展项目管理办法》（修订征求意见稿）要求，国家高技术产业项目单位筹集的项目资本金或研发项目的自有资金不得低于项目新增投资的30%，项目资金原则上以项目单位自筹为主，国家采用资金补助的方式予以支持。

周一刊登在发改委网站的办法称，国家高技术产业项目资金来源包括项目单位的自有资金、国家补助资金、国务院有关部门或地方配套资金、银行贷款，以及项目单位筹集的其它资金。

“项目资本金来源包括项目单位可用于项目的现金、发行股票筹集的资金、新老股东增资扩股资金、资产变现的资金等。”《办法》称。

发改委表示，国家补助资金应根据项目的重要性、风险程度以及产业发展、区域布局等要求，结合年度资金状况，分档给予支持。

补助方式分为投资补助和贴息补助，其中后者的贴息率应当不高于当期银行中长期贷款利率的上限。

“主管部门对国家补助资金加强监管，...项目单位的自筹资金应按计划及时足额投入。”《办法》称。

据该《办法》，国家高技术项目应符合国家产业政策和节能、降耗、环保、安全等要求，具有较好的社会经济效益；项目单位必须具有较强的技术开发、资金筹措、项目实施能力，以及良好的社会信用，资产负债率在合理范围内。（完）

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