港股业绩：安踏中期净利按年升28%，明年第一季订货会订单正增长

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透香港8月6日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周三表示，中期净利较上年同期成长28%，2015年第一季订货会订单按年录得低双位数升幅。
安踏中午在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净利为8.03亿元人民币，去年同期为6.26亿元人民币；每股盈利由去年同期的0.25元人民币增加至0.32元。
中期营业额按年增长22.4%至41.2亿元人民币；同期毛利率为45.1%，较上年同期的41.1%升4.0百分点。
公司同时公布，至7月结束的2015年第一季订货会订单，按年录得低双位数的升幅，反映公司拥有可持续增长的能力。
过度扩张以及产品同质性太高等令体育行业自2011年来落入库存过高及销售停滞的窘境，包括李宁 、安踏等大型品牌都曾尝获利倒退的苦果.
安踏在公告里指出，虽然中国国内体育用品行业的存货水平和减价活动已逐渐改善，但产品整体缺乏差异和同业之间竞争激烈，令行业仍然存在不明朗因素。
安踏目前拥有门店数共7,701家，其中儿童体育用品系列店数为987家，于中国大陆、香港及澳门的FILA专卖店数目达441家。
中午收盘时，安踏逆势升1.48%至13.74港元，过去一个月来升7.12%；大盘恒生指数 跌0.61%。(完)
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路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。