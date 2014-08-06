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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 12:41 BJT

港股业绩：安踏中期净利按年升28%，明年第一季订货会订单正增长

路透香港8月6日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周三表示，中期净利较上年同期成长28%，2015年第一季订货会订单按年录得低双位数升幅。

安踏中午在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净利为8.03亿元人民币，去年同期为6.26亿元人民币；每股盈利由去年同期的0.25元人民币增加至0.32元。

中期营业额按年增长22.4%至41.2亿元人民币；同期毛利率为45.1%，较上年同期的41.1%升4.0百分点。

公司同时公布，至7月结束的2015年第一季订货会订单，按年录得低双位数的升幅，反映公司拥有可持续增长的能力。

过度扩张以及产品同质性太高等令体育行业自2011年来落入库存过高及销售停滞的窘境，包括李宁 、安踏等大型品牌都曾尝获利倒退的苦果.

安踏在公告里指出，虽然中国国内体育用品行业的存货水平和减价活动已逐渐改善，但产品整体缺乏差异和同业之间竞争激烈，令行业仍然存在不明朗因素。

安踏目前拥有门店数共7,701家，其中儿童体育用品系列店数为987家，于中国大陆、香港及澳门的FILA专卖店数目达441家。

中午收盘时，安踏逆势升1.48%至13.74港元，过去一个月来升7.12%；大盘恒生指数 跌0.61%。(完)

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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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