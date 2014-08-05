《全球市场》亚股下跌，疲弱的中国服务业数据打击市场人气

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
美元兑日圆 持于102.575，远低于上周所及的四个月高点103.15。
美元受到隔夜美债收益率走低的限制，上周五公布的美国非农就业数据不及预期，令美元兑日圆跌破了103的关口。
美债收益率下滑，因债市在周五因就业报告而扬升后保持看涨基调。
欧元兑美元 基本持平，报1.3421，周五美国就业数据公布后欧元兑美元脱离1.34下方的八个月低点。
欧元自周五反弹以来没有取得什么进展，受欧洲央行周四召开会议前的市场谨慎情绪抑制。
在商品市场，美国原油延续周一涨势，周一上涨是由于市场关注点从供应增长转向对利比亚及其他全球热点地区的暴力冲突的忧虑。
美国原油 涨0.1%，报每桶98.41美元。(完) (编译 许娜/李春喜/王丽鑫/石冠兰 审校 杜明霞/田建华/徐文焰/张若琪)
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