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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 11:12 BJT

日本债市：公债表现不一，稍晚10年期债券标售料吸引强劲需求

路透东京8月5日 - 日本公债价格周二表现不一，日内稍晚将有10年期公债标售，需求预计将坚挺。

10年期日债期货 上涨0.02点，报146.01。10年期公债收益率 持平于0.525%。20年期日债收益率 上涨0.5个基点，报1.390%。

日本财务省将标售2.4兆(万亿)日圆票息为0.6%的10年期公债，交易员预计此次标售将吸引强劲需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.0 0.065%

五年期公债 0.150% +0.5 0.145%

10年期公债 0.525% +0.0 0.525%

20年期公债 1.390% +0.5 1.385%

30年期公债 1.685% +0.0 1.685%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.01 +0.02 145.99

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 许娜)
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