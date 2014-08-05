日本债市：公债表现不一，稍晚10年期债券标售料吸引强劲需求

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透东京8月5日 - 日本公债价格周二表现不一，日内稍晚将有10年期公债标售，需求预计将坚挺。
10年期日债期货 上涨0.02点，报146.01。10年期公债收益率 持平于0.525%。20年期日债收益率 上涨0.5个基点，报1.390%。
日本财务省将标售2.4兆(万亿)日圆票息为0.6%的10年期公债，交易员预计此次标售将吸引强劲需求。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.065% +0.0 0.065%
五年期公债 0.150% +0.5 0.145%
10年期公债 0.525% +0.0 0.525%
20年期公债 1.390% +0.5 1.385%
30年期公债 1.685% +0.0 1.685%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.01 +0.02 145.99
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 许娜)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。