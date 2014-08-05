台湾债市：RP利率持稳，银行端及寿险端资金仍偏宽裕

路透台北8月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。证券端资金调度人士认为，因应近日权值股台积电 等个股发放现金股利，投信端略有走钱令资金分配不均，不过整体银行端及寿险端资金仍偏宽裕，令RP利率维持在既有区间不变。

资金调度人士指出，由于本周仍有上千亿台币现金股利发放的变数存在，部分交易商资金调度操作较显保守，静待大额现金股利发放的变数去化后，市场资金可望回归原先宽松态势。

〞目前市场资金不是很宽松，但要找钱还是都找得到。〞一证券商交易员说。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。

另有一票券商交易员称，今日整体市场资金情势仍显宽裕，包括银行端及寿险端资金水位皆偏高，今日RP到单量依旧偏少，成交利率持续持平在原先价位。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。