中国新债：进出口行周五将发行至多120亿元两期债，期限三及七年

路透上海8月5日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(8日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债，三年和七年期品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第49及50期债。其中第49期为47期的增发债，票面利率4.6914%。