中国新债：进出口行周五将发行至多120亿元两期债，期限三及七年

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海8月5日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(8日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债，三年和七年期品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第49及50期债。其中第49期为47期的增发债，票面利率4.6914%。
具体发行条款如下：
49期(47期增发) 50期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 8月8日14:00-15:00 8月8日14:00-15:00
中标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)
缴款日 8月12日 8月12日
起息日 8月5日 8月12日
发行期 8/8-8/12 8/8-8/12
上市日 8月18日 8月18日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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