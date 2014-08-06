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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 14:28 BJT

台湾股市：收在平盘附近，短线仍须留意停损卖压

路透台北8月6日 - 台湾股市周三收在平盘附近。分析师指出，今日台股仍持续消化恐慌性卖压，盘中走势略显震荡，终场则在大型权值股稳盘带动下小涨作收，短线仍需留意法人停损卖压，指数暂看在9,100点附近震荡整理。

台湾加权股价指数 小涨0.03%或2.53点至9,143.97点；今日成交初值 为1,055.30亿台币，上交易日修正后为1,093.08亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今天台股指数小幅收涨，暂随市场信心回稳，但并不代表马上出现反转，毕竟五日线仍显下弯，短线仍须严防法人停损卖压，明日若反弹遇9,200点即稍见压、季线9,250点附近压力略加重。

〞下周为选举前最后一波买点。〞他说。

他指出，短线塑化族群受高雄气爆拖累大盘走势，加以8月中旬前企业将陆续公布半年报的变数影响，导致台股走势仍显疲弱，预估短线台股指数在9,100点附近震荡整理，待半年报变数厘清后，看好年底六都首长选举行情，指数在9,100点下方可试图分批买进。

此外，保德信投信基金经理人林晏如表示，台股在周线连四黑后，短线技术面转弱，加以国际股市同样面临回档修正压力，预料第三季指数将是在9,200-9,600点间震荡，8月持续盘整格局，若高雄气爆事件对经济成长的冲击层面未再扩大，美股亦能回稳，随着第二季财报及第三季预测公布进入尾声，预料9月至10月台股有机会重新向上攻坚。

美国股市周一收涨，伯克希尔哈撒韦的收益，以及多数板块的涨势带动市场尾盘攀升，扶助标普500指数在上周录得2012年以来最大周度跌幅后反弹。

本地时间14:05时，亚股主要股市多数走跌，其中以日股 的1.05%跌幅最重，韩国股市 收低0.27%，香港恒生指数 亦跌0.4%，至于中国沪综指 则是上涨0.06%。(完)
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