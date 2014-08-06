台湾股市：收在平盘附近，短线仍须留意停损卖压

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透台北8月6日 - 台湾股市周三收在平盘附近。分析师指出，今日台股仍持续消化恐慌性卖压，盘中走势略显震荡，终场则在大型权值股稳盘带动下小涨作收，短线仍需留意法人停损卖压，指数暂看在9,100点附近震荡整理。
台湾加权股价指数 小涨0.03%或2.53点至9,143.97点；今日成交初值 为1,055.30亿台币，上交易日修正后为1,093.08亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今天台股指数小幅收涨，暂随市场信心回稳，但并不代表马上出现反转，毕竟五日线仍显下弯，短线仍须严防法人停损卖压，明日若反弹遇9,200点即稍见压、季线9,250点附近压力略加重。
〞下周为选举前最后一波买点。〞他说。
他指出，短线塑化族群受高雄气爆拖累大盘走势，加以8月中旬前企业将陆续公布半年报的变数影响，导致台股走势仍显疲弱，预估短线台股指数在9,100点附近震荡整理，待半年报变数厘清后，看好年底六都首长选举行情，指数在9,100点下方可试图分批买进。
此外，保德信投信基金经理人林晏如表示，台股在周线连四黑后，短线技术面转弱，加以国际股市同样面临回档修正压力，预料第三季指数将是在9,200-9,600点间震荡，8月持续盘整格局，若高雄气爆事件对经济成长的冲击层面未再扩大，美股亦能回稳，随着第二季财报及第三季预测公布进入尾声，预料9月至10月台股有机会重新向上攻坚。
美国股市周一收涨，伯克希尔哈撒韦的收益，以及多数板块的涨势带动市场尾盘攀升，扶助标普500指数在上周录得2012年以来最大周度跌幅后反弹。
本地时间14:05时，亚股主要股市多数走跌，其中以日股 的1.05%跌幅最重，韩国股市 收低0.27%，香港恒生指数 亦跌0.4%，至于中国沪综指 则是上涨0.06%。(完)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。