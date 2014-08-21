台湾资管：富邦人寿将投资近1,000亿台币至台湾国际板债券--高层

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透台北8月21日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控 周四表示，旗下富邦人寿未来一年将投资台湾国际板债券近1,000亿台币。
台湾国际板美元债发行热络，近日有美国花旗银行 30年期美元零息债完成定价，IRR(内部报酬率)为4.88%，发行规模为6亿美元。三位业内人士今日也表示，巴克莱 将在台湾发行30年期美元零息债，IRR(内部报酬率)以4.7%询价，预计发行规模为6亿美元。
柜买中心今日亦发布新闻稿表示，截至8月21日为止，今年国际债券申请上柜档数已达17档，发行金额约48亿美元，已超越2013年全年度发行档数(14档)及发行金额(约18亿美元)，达国际债券制度建置以来的历史新高。(完) (记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。