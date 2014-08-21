台湾资管：富邦人寿将投资近1,000亿台币至台湾国际板债券--高层

台湾国际板美元债发行热络，近日有美国花旗银行 30年期美元零息债完成定价，IRR(内部报酬率)为4.88%，发行规模为6亿美元。三位业内人士今日也表示，巴克莱 将在台湾发行30年期美元零息债，IRR(内部报酬率)以4.7%询价，预计发行规模为6亿美元。