航空产业：波音787客机去年迫降日本，或因低温致电池熔化--朝日新闻

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透东京8月5日 - 日本朝日新闻引述当地调查人员结论报导称，在去年一架波音 787梦想客机(Dreamliner)迫降日本的事故中，寒冬气温是锂离子电池熔化的因素之一。
全日空 所属的该飞机电池熔化，推动当局对全球的梦想客机禁飞逾三个月。
在那之前不到两周，一架停在波士顿机场的日本航空 787飞机上的电池过热并冒出白烟。
另据共同社报导称，低温可能导致锂离子电池性能恶化，引发短路的风险。该电池位于飞机的非承压和无发热位置。
事故调查人员的发言人拒绝就该报导置评。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。