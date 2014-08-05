航空产业：波音787客机去年迫降日本，或因低温致电池熔化--朝日新闻

路透东京8月5日 - 日本朝日新闻引述当地调查人员结论报导称，在去年一架波音 787梦想客机(Dreamliner)迫降日本的事故中，寒冬气温是锂离子电池熔化的因素之一。

全日空 所属的该飞机电池熔化，推动当局对全球的梦想客机禁飞逾三个月。

在那之前不到两周，一架停在波士顿机场的日本航空 787飞机上的电池过热并冒出白烟。

另据共同社报导称，低温可能导致锂离子电池性能恶化，引发短路的风险。该电池位于飞机的非承压和无发热位置。