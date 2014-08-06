《专栏》交易有时会简单粗爆，但必须看到命在哪里

路透上海8月5日 - （作者欧阳健为广发银行利率及衍生交易主管，本文为作者在“汤森路透固定收益市场利率展望”上半年颁奖活动上的发言，仅代表本人观点）

做交易看市场,可能不及专家看得那么深厚和长远，因为交易时的很多东西就是简单粗暴。所以，交易员看不了太多太远的东西，但是所有短期波动都是站在长期趋势里面，如果长的方向不对，你的短的方向很难对，或者对少错多，最终还是死掉。

回到今天谈话主题，看下半场的利率，市场究竟怎么走？这个还是央妈说了算，那么央妈在中国过往几年最头疼的是什么问题？中国2008年的超额货币投放始终是要解决的问题。今年上半年看到利率走好，我也不敢休假，因为我们是国企，所以7月份肯定受到了伤，这就是共识。

走到这个过程中，我们看到一个问题就是央行关于基础货币的控制，关于M2的控制是必须要解决的问题。中国利率市场化不仅仅是利率的市场化，他要解决的是所有资源分配，包括机制进行市场化改革，利率市场化只是其中之一。在这个过程当中，在2008年金融危机之后，中国市场没有被大幅的出清，没有明显出清的情况下，就应该会被慢慢出清。在这个慢慢出清过程中，央行在2014年上半年又背负了一个要平稳经济的责任。所以，我们看到上半年利率下行和大家看到的盆满钵满的收益。

现在开始进入下半场，我们回顾过往历史的时候，大概过去两三年，基本上都是这个步调，下半场都会给你带来意想不到的情况和流动性相对紧张。

三季度货币利率相对于前面来讲会微幅抬升，在这个过程中2014年的央行究竟会干什么？会不会如2013年一样？这是大家很纠结的问题。我们的看法就是央行会保持一定控制节奏，但是央行也是人，他很难说精准的控制市场，很难精准地把一个东西放到一个完全合适的位置，这个过程中他就会出错，就会出现超调，2013年就是一个教训。

实际上央行当时并不认为他的调控动作会导致市场有如此激烈的变动，到了2014年，如果央行继续调控，我相信他控制的能力是会上升的，不会像2013年那么血腥，但是这个大的方向确实很值得大家去小心和思考。

而我们作为交易者，要看到的就是自己的止损、自己的命在哪里。我们看的时候讲一句话，我们尽量让自己提前市场半步，如果你提前市场两步，很有可能你就要先走一步，但是这个仅仅针对交易帐号。

当然大家说4.0，买了，4.2，太好了买，4.5一把一把的买，但是到了交易盘，4.0买了，4.2可能就出来的，但是老板说你不要干了，你可以休息了。在2013年11、12月份的时候，你首先就是要活着。

大家回顾过往历史的时候，大家知道那个东西非常好，遍地金子，但是你有命占吗？你能不能拣到？或者你敢不敢拣？所以你面对下半场不确定的时候，你要思考这个问题，你要活着，这是一切的根本，活着才能做其他。

最后，谈谈2014年下半场我们该怎么做？总结大概是两点：第一点，7月份的前20几天已经给大家一个巴掌，告诉你们市场已经不对了，我们自己的看法就是可能你需要降低自己的部位，因为未来存在太多不确定性，你很难完全预估是什么。而且现在看起来一切一切可能只是一个看发，当然我们也不一定正确，但是作为一个帐户管理者，我们想到的第一个问题是，不管他怎么走，我第一个要做的事情是我要活着。

第二点，我们发现这一波的利率上行，对冲的主要策略就是利率互换，过去20天很明显，债券和金融债上升幅度和利率上升幅度很贴近，这一波很显然利率互换是被金融债券带进来。到下半场如果意外，出现央行调控错误或者失误，就是央行调控的不是很合适，很有可能带来利率互换市场疯狂的往上买，这时候很有可能带来结果就是利率互换和债券的收益差明显收窄。所以对于下半场的节奏，我觉得现在看不清楚，因此也要降低自己部位。