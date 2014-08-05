中国安全：国安局正审查两名加拿大公民，因涉嫌搜集窃取军事情报--外交部

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京8月5日 - 针对此前新华社报导中国正在对两名加拿大公民进行调查一事，中国外交部周二答复路透查询称，凯文·高夫妇涉嫌在辽宁省丹东市搜集窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，该市国家安全局依法于周一对其进行审查。
外交部答复称，凯文·高夫妇二人涉嫌“从事危害中国国家安全的活动”。目前此案正在进一步审查中，辽宁省国家安全厅已于周一通报加拿大驻华使馆，凯文·高夫妇二人的各项权利得到了充分保证。
此前新华社报导称，中国正在对两名加拿大公民进行调查，涉案人为Kevin Garratt和Julia Dawn Garratt，但没有说明两人是否被拘捕。报导称，辽宁省丹东市国家安全局正在调查此案。
加拿大报纸《环球邮报》报导称，这对来自温哥华的夫妇自从1984年开始就在中国居住，2008年在丹东开了一间名为Peter's Coffee House的咖啡馆。两人此前在中国南方任教。 （完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。