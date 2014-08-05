重发 -法国数据：服务业景气于7月扩张，但企业面临降价竞争

Markit分析师Jack Kennedy表示，虽然服务业数据显示第三季初的表现转强，但并非全面乐观，因新业务进一步下滑，且企业扩大裁员。

“PMI数据持续显示行业陷于困境，受疲弱需求打压，”他说道，“的确，尽管企业投入成本持续升高，但仍出现新一轮的削价行动，凸显出竞争环境的激烈程度。”(完) (编译 张明钧; 审校 王洋/蔡美珍)