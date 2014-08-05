重发 -法国数据：服务业景气于7月扩张，但企业面临降价竞争

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
Markit分析师Jack Kennedy表示，虽然服务业数据显示第三季初的表现转强，但并非全面乐观，因新业务进一步下滑，且企业扩大裁员。
“PMI数据持续显示行业陷于困境，受疲弱需求打压，”他说道，“的确，尽管企业投入成本持续升高，但仍出现新一轮的削价行动，凸显出竞争环境的激烈程度。”(完) (编译 张明钧; 审校 王洋/蔡美珍)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。