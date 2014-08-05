中国货币市场：准备金补缴资金略收敛，但预期稳定助主要回购利率续跌

路透北京8月5日 - 中国银行间资金面周二略有收敛，交易员表示，公开市场单日再现净回笼但力度尚可，不过今日适逢月初存款准备金例行调整日，一定量的准备金补缴对流动性形成扰动。

然而交易人士并提到，8月影响资金的季节性因素较少，若央行公开市场抽水无明显加力，机构对短期资金预期尚稳定，早盘主要回购利率 续回落亦或是佐证。

“我们早晨也出去借钱了，感觉资金比昨天要紧了一点，特别是隔夜不好借，不过这也正常吧今天有存款准备金清算。”一银行交易员称。

据北京一券商分析师预计，今日补缴准备金的规模或高于2,000亿元人民币。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海证券报周二报道，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2，100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。

上述银行交易员并指出，今日公开市场再现单日净回笼，不过100亿元的规模未令资金面实质及机构心理承压。

中国人民银行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0790 3.1768 -9.78

七天 3.6565 3.8100 -15.35

14天 4.0087 4.0210 -1.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1000 1.6950 +140.50

七天 3.4600 2.6500 +81.00

14天 3.8950 3.6000 +29.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1600 3.2000 -4.00

七天 3.6500 3.9000 -25.00

14天 4.0000 4.0200 -2.00

Shibor

其中:隔夜 3.1450 3.1820 -3.70

七天 3.7380 3.8420 -10.40

三个月 4.7049 4.7081 -0.32

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