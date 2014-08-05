更新版 1-新债招标：国开行四期新债近预测，公开市场操作未超预期影响有限

* 国开行四期债结果基本符合预期

* 公开市场操作未超出预期，现券市场波动不大

* 在大行稳定标位支撑下，中标结果意料之中 (新增更多评论)

路透上海8月5日 - 中国国开行上午招标的四期新债结果基本符合预期。市场人士表示，在部分大行稳定标位支撑下，国开新债结果整体小幅低于二级市场；而央行公开市场今日操作并未超出预期，现券二级波动甚微，机构参与投标情绪亦未起波澜。

“需求感觉一般，主要是有大行的稳定标位，”上海一银行交易员表示，今天现券二级市场也比较一般，收益率略有回升，但幅度不大，因为央行正回购利率没有继续下调。

央行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持稳，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

华南另一券商交易员表示，虽然五年和七年的倍数相对偏低，但从参与机构的意向来看，五、七年期品种需求稍好点，不过因为发行量都不算大，所以整体的倍数参考意义也不大。

以下为今日招标四期新债的具体结果：

三年新发 五年增发 七年新发 10年增发

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中标利率/收益率 4.69% 4.8978% 5.10% 5.1556%

投标倍数 3.22倍 2.67倍 3.06倍 4.81倍

预测均值 4.68% 4.86% 5.09% 5.15%

中债到期收益率 4.7224% 4.9239% 5.1124% 5.1959%

曲线

上述四期债中，三年和七年品种为新发债，分别为第20期和21期；五年为19期债 的第二次增发，10年为15期 的第五次增发。

具体发行条款如下：

第20、19(增发)、21和15期(增发)

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：单一利率(荷兰式)；5/10年：单一价格(荷兰式)

缴款日 8月7日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：6月12日

分销期 8月6日-8月7日

上市日 8月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)