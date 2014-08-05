中国债市动态：现券收益率变化不大，央行14天正回购利率持平符合预期

路透上海8月5日 - 备受瞩目的中国央行周二公开市场操作尘埃落定，银行间债市现券和IRS却未起大的波澜。因在14天期正回购继续取代28天品种后，利率与上次持平基本符合市场预期，二级部分利率债收益率虽升，而幅度极为有限。

交易员认为，目前市场资金情况较为稳定，若下一步公开市场正回购种类和利率不发生明显变化，市场关注重点将转向M2和新增信贷等更多经济数据。

中国央行今日稍早进行了300亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持平于3.70%。上周四央行突然用14天期品种取代28天正回购，中标利率并较此前下行10个基点(bp)至3.70%。

华中一券商交易员认为，央行继续进行14天期正回购，且利率持平，未出市场预期，早盘现券和利率互换变化不甚明显。

此前市场对今日正回购期限为28天和14天均有预期。机构研判是：若进行28天正回购，中标利率有望跟随下行；若进行14天正回购，则利率持平于3.7%的可能性很大。相较而言，交易员认为前者对债市利好更多，后者预计效应一般。

上海一银行交易员并表示，14天期正回购利率持平，虽然不如28天利率下行更有利现券，大方向上仍支撑债市向好。“但是(300亿元的)回笼量比较大，给做低利率又带来了约束。”

他并指出，相对而言，今日长端利率债卖盘略多，不过观望氛围之下，收益率升幅并不大。

本周公开市场共有300亿元资金到期，全部为正回购，其中今日到期量为200亿元。

剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新报价 为5.1900%/5.1300%，上日尾盘为5.1900%/5.1100%。

一级市场上，稍早国开行发行的四期债稳中稍弱，但对二级也基本没产生明显影响。至于江西省自发自还的地方债结果，则更多受非市场化因素左右，市场关注不多。

国家开发银行上午招标的三、五、七和10年固息债，除五年期品种收益率稍高外，其他三个期限均接近预测均值。

利率互换市场上，走势与上日相近，盘整中微幅上行。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.168元，较上日结算价跌0.074元人民币，或0.08%。