更新版 2-中国汇市：人民币收创逾四个半月新高，短期升压视乎购汇力道

* 人民币即期收创逾四个半月新高 * 中间价亦小幅上扬 * 午盘未见明显购汇后结汇渐发力 * 短期美元卖压不小，升值压力视乎购汇多寡 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月5日 - 中国人民币兑美元即期 周二收创逾四个半月新高，跟随 中间价小幅上扬步伐，和境外CNH扬升势头。午盘未出现明显购汇，美元卖盘渐占上风，即 期汇率再次迫近6.17元关口。 交易员称，最近两天有比较大的购汇客盘，除了油盘，还有港股派息的购汇盘。虽然近 日整体盘面显得还是比较均衡，但能感觉到结汇也在增加，美元卖压并不小，如果缺少大的 购汇客盘会使结汇压力凸显。 “这两天有比较大的购汇客盘，除了油盘，还有一些港股派息，但8月初会越来越少，. ..（美元）短期还是要往下走一点。”一外资行交易员称。 该交易员并表示，今日成交比较清淡，但盘面比昨天要重，结汇相对多一些，现在市场 价和中间价越来越靠近，估计中间价的位置不会那么容易突破，会有一定支撑。 新兴汇市方面，大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者 在该地区寻求较高回报率。印尼卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。 全球汇市，周二将有多国服务业采购经理人调查出炉，有望为主要货币提供方向指引， 其中瑞典服务业采购经理人指数(PMI)表现强劲，带动瑞典克朗/欧元 在欧洲盘 初升至日高。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1708 6.1785 0.12% 中间价 6.1655 6.1661 0.01% 成交额 146亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.21% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 78 6.1704 6.1782 2014年来即期升贬值幅度 -1.89% 1年期美元/人民币掉期升水< 940 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :02 1年期NDF 6.2340/90 6.2455 CNH即期 6.1678/84 6.1735 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)