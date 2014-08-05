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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 17:19 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收创逾四个半月新高，短期升压视乎购汇力道

* 人民币即期收创逾四个半月新高
    * 中间价亦小幅上扬
    * 午盘未见明显购汇后结汇渐发力
    * 短期美元卖压不小，升值压力视乎购汇多寡

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京8月5日 - 中国人民币兑美元即期 周二收创逾四个半月新高，跟随
中间价小幅上扬步伐，和境外CNH扬升势头。午盘未出现明显购汇，美元卖盘渐占上风，即
期汇率再次迫近6.17元关口。
    
    交易员称，最近两天有比较大的购汇客盘，除了油盘，还有港股派息的购汇盘。虽然近
日整体盘面显得还是比较均衡，但能感觉到结汇也在增加，美元卖压并不小，如果缺少大的
购汇客盘会使结汇压力凸显。
        
    “这两天有比较大的购汇客盘，除了油盘，还有一些港股派息，但8月初会越来越少，.
..（美元）短期还是要往下走一点。”一外资行交易员称。
    
    该交易员并表示，今日成交比较清淡，但盘面比昨天要重，结汇相对多一些，现在市场
价和中间价越来越靠近，估计中间价的位置不会那么容易突破，会有一定支撑。
    
    新兴汇市方面，大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者
在该地区寻求较高回报率。印尼卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。
    
    全球汇市，周二将有多国服务业采购经理人调查出炉，有望为主要货币提供方向指引，
其中瑞典服务业采购经理人指数(PMI)表现强劲，带动瑞典克朗/欧元 在欧洲盘
初升至日高。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日       升贬
 即期成交价格               6.1708            6.1785     0.12%
 中间价                     6.1655            6.1661     0.01%
 成交额                     146亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   -0.21% (上限±2%  日高       日低
                            )                            
 日内波动幅度(pips)         78                6.1704     6.1782
 2014年来即期升贬值幅度     -1.89%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<  940                          
 CNY1Y=CFXS>                                             
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间17  今日              上日       
 :02                                                     
 1年期NDF                   6.2340/90         6.2455     
 CNH即期                    6.1678/84         6.1735     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)
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