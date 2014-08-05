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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 12:04 BJT

《汇市简讯》美元指数展开盘整，趋势依然向上

0347 GMT -

* 今日亚洲早盘美元指数走势呈十字星型态，昨日形成狭窄的内移日(inside day)

* 盘整走势对技术面影响甚微，信号依然为正面

* 波林格区间、五日/10日/20日移动均线全部向上，明确确立趋势

* 目标位为2013年跌势的50%回档位81.87，若收在10日移动均线切入位81.18下方，将有负面影响

* 昨日区间81.28/38分别构成首道支撑位/阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/jax52w

(完)

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(编译 白云; 审校 田建华)
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