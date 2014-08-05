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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 13:47 BJT

台湾债市：五年券殖利率续创六周新低，因台股重挫及美债持续偏多

* 反应台股重挫及美债持续偏多
    * 五年券殖利率续创六周新低
    * 明日103/10区间暂看在1.13-1.16%

    路透台北8月5日 - 台湾五年公债103/10  殖利率周二连续第三
个交易日收跌，续创六周低位。交易员认为，由于美国10年期公债殖利率持续探低，加以台
股重挫逾2%，此皆强化台债持券信心，令五年券103/10殖利率续探波段新低。
    
    市场人士指出，今日五年券103/10交投转趋热络，多头趁台股疲弱企图引领殖利率进一
步测试低位，致该券殖利率不仅跌破1.15%的整数关卡，且收在逼近日低价位，后续关注美
债后市及追价力道。交易员预估明日区间暂看在1.13-1.16%。
    
    今日五年公债103/10殖利率收盘续创六周低位，前波收盘低位为6月19日的1.1290%；盘
中低位1.1451%亦同创六周新低，前波盘中低位则为6月20日的1.1390%。

    〞接下来要看美债殖利率有没有再下。〞一位当地票券商资深台债交易员说。
    
    另有外银台债交易员指出，五年券103/10殖利率在1.15%下方陆续出现获利了结卖压，
短线仍待消化卖压，暂看在1.15%附近微幅偏多整理。
    
    台湾股市 周二收跌2.02%，盘中跌破季线的9,200点位置，引发部分卖压出笼，
收报9,141.44点。亚洲股市周二全面下跌，此前公布的调查报告显示，中国服务业增速降至
纪录低位。 
    
    汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 
降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最
低水平。 
       
    美国公债价格周一小涨，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较预期更
早升息的忧虑减退。纽约尾盘，指标10年期公债 收益率从周五的2.495%下降至2
.49%。 
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   -1.01     1.1452    1.1451-1.1535     265.0
 
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    8/5(二)：欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PMI、台湾7月底外汇存底、欧元区
6月零售销售、美国7月Markit服务业和综合PMI终值、美国6月工厂订单和6月耐久财订单修
正值、美国7月IBD消费者信心指数、美国7月ISM非制造业指数；
    8/6(三)：德国6月工业订单、英国6月工业生産和制造业産出、美国和加拿大6月国际贸
易收支、日本7月外汇储备；
    8/7(四)：德国6月工业生産、法国6月贸易收支、台湾7月出口、美国一周初请失业金人
数、美国6月消费者信贷、日本7月银行放贷和6月经常帐、英国央行公布利率决议、欧洲央
行(ECB)管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会、日本央行货币政策会议(至8日)
；
    8/8(五)：中国7月进出口贸易数据、日本7月服务业景气判断指数、德国6月贸易收支、
英国6月贸易收支、美国第二季非农生産率和单位劳工成本、美国6月趸售(批发)库存和销售
、日本央行公布政策决定。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                       1.5820
          5      103/10                       1.1452
          2       103/1                     没有成交
 (完)   

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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