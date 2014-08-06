《中国债券市场每日交易备忘》-- 8月6日

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.14% 山东山水水泥集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招行主承 中国北车 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 鞍钢股份 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 广发证券 30亿元75天期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和农行等承销 长江证券 20亿元三个月期招标(主体评级AAA)，交行主承 华电国际 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承 广州交通投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和交行主承 渤海证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招行和招商证券等主承 江阴市公有资产经营8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行和民生银行主承 中国金茂集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 江苏连云发展集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 中国航空技术国际控股30亿元永续中票(每五年重置利率)簿记建档(主体评级AAA)，中行和招行主承 双流县交建投资3.3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农行主承 上虞市城市建设发展18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 平安银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 杭州银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 宁波银行 10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8801% 民生银行 10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 农业银行 10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7600% ============================================================================ 二、新债上市： 国开行40亿元一年期固息增发债140218，参考收益率4.2406% 福特汽车金融(中国)6.8亿元548天期浮息(一年定存基准)优先A级个人汽车抵押贷款证券化ABS 1489044，基本 利差2.5% 福特汽车金融(中国)0.72亿元730天期浮息(一年定存基准)优先B级ABS 1489045，基本利差6% 河北建设投资集团15亿元一年期短融041456039，票面利率4.98% 中信建设19亿元三个月期短融071407005，票面利率4.53% 长城证券8亿元三个月期短融071423005，票面利率4.69% ============================================================================ 三、缴款： 邹城城市资产经营公司14亿元七年期固息债1480435，票面利率6.99% 大唐集团50亿元七个月期超短融 申能集团15亿元九个月期超短融 浙江省物产集团10亿元三个月期超短融 重庆城交开发投资(集团)6亿元一年期短融 国泰君安证券35亿元三个月期短融 中材国际 5亿元一年期短融 齐鲁证券10亿元三个月期短融 西部证券 6亿元三个月期短融 江东控股集团3亿元一年期短融 顾家集团2亿元一年期短融 上海电力 20亿元九个月期短融 东南网架 3亿元一年期短融 鞍山市城建投资发展15亿元五年期中票 浦东建设 3亿元三年期中票 石家庄市裕峰投资开发5亿元五年期中票 贵阳金阳建设投资集团8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部275.8亿元五年期固息国债090018到期兑付，票面利率2.97% 中国电力财务公司30亿元五年期固息债092204到期兑付，票面利率4.00% 五矿股份30亿元六个月期超短融011461002到期兑付，票面利率5.70% 太钢不锈 20亿元一年期短融041351033到期兑付，票面利率4.90% 天津中环电子信息集团2亿元一年期短融041368002到期兑付，票面利率5.90% 08华润债01 088021付息 08华润债02 088022付息 12镇城建MTN2 1282274付息 13进出17 130317付息 13闽北经开债 1380245付息 13天房债 1380246付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国发展和改革委员会周二表示，加强境外投资宏观指导，鼓励有利于满足国内能源资源需求的境外投资； 完善相关管理规定，许个人投资者开展境外投资。 --中国浙江省绍兴市日前决定取消限购，并下调二套房首付比例至40%，成为“国五条”以来首个对差别化信 贷政策进行调整的城市。中国指数研究院认为，单一松绑限购刺激需求影响有限，结合信贷等其他因素可能对于 市场产生较大影响。 8/8公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/丁淑琴；审校 康熙泽)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到