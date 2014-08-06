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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:17 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》-- 8月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国财政部280亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.14%
   山东山水水泥集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招行主承
   中国北车 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承    
   鞍钢股份 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行主承
   广发证券 30亿元75天期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和农行等承销
   长江证券 20亿元三个月期招标(主体评级AAA)，交行主承
   华电国际 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承
   广州交通投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和交行主承
   渤海证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招行和招商证券等主承    
   江阴市公有资产经营8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行和民生银行主承    
   中国金茂集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承
   江苏连云发展集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
   中国航空技术国际控股30亿元永续中票(每五年重置利率)簿记建档(主体评级AAA)，中行和招行主承
   双流县交建投资3.3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农行主承
   上虞市城市建设发展18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承    
   平安银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002%
   杭州银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000%
   兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002%
   宁波银行 10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8801%
   民生银行  10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500%
   农业银行  10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7600%
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   二、新债上市： 

   国开行40亿元一年期固息增发债140218，参考收益率4.2406%
   福特汽车金融(中国)6.8亿元548天期浮息(一年定存基准)优先A级个人汽车抵押贷款证券化ABS 1489044，基本
利差2.5%
   福特汽车金融(中国)0.72亿元730天期浮息(一年定存基准)优先B级ABS 1489045，基本利差6%
   河北建设投资集团15亿元一年期短融041456039，票面利率4.98%
   中信建设19亿元三个月期短融071407005，票面利率4.53%
   长城证券8亿元三个月期短融071423005，票面利率4.69%
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   三、缴款：

   邹城城市资产经营公司14亿元七年期固息债1480435，票面利率6.99%
   大唐集团50亿元七个月期超短融
   申能集团15亿元九个月期超短融
   浙江省物产集团10亿元三个月期超短融
   重庆城交开发投资(集团)6亿元一年期短融
   国泰君安证券35亿元三个月期短融
   中材国际 5亿元一年期短融
   齐鲁证券10亿元三个月期短融
   西部证券 6亿元三个月期短融
   江东控股集团3亿元一年期短融
   顾家集团2亿元一年期短融
   上海电力 20亿元九个月期短融
   东南网架 3亿元一年期短融
   鞍山市城建投资发展15亿元五年期中票
   浦东建设 3亿元三年期中票
   石家庄市裕峰投资开发5亿元五年期中票
   贵阳金阳建设投资集团8亿元五年期中票   
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   四、还本付息：           
   
   财政部275.8亿元五年期固息国债090018到期兑付，票面利率2.97%
   中国电力财务公司30亿元五年期固息债092204到期兑付，票面利率4.00%    
   五矿股份30亿元六个月期超短融011461002到期兑付，票面利率5.70%
   太钢不锈 20亿元一年期短融041351033到期兑付，票面利率4.90%
   天津中环电子信息集团2亿元一年期短融041368002到期兑付，票面利率5.90%
   08华润债01 088021付息
   08华润债02 088022付息
   12镇城建MTN2 1282274付息
   13进出17 130317付息
   13闽北经开债 1380245付息
   13天房债 1380246付息
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   --中国发展和改革委员会周二表示，加强境外投资宏观指导，鼓励有利于满足国内能源资源需求的境外投资；
完善相关管理规定，许个人投资者开展境外投资。 
   --中国浙江省绍兴市日前决定取消限购，并下调二套房首付比例至40%，成为“国五条”以来首个对差别化信
贷政策进行调整的城市。中国指数研究院认为，单一松绑限购刺激需求影响有限，结合信贷等其他因素可能对于
市场产生较大影响。 

    8/8公布7月进出口贸易数据               (6月顺差316亿美元)       
    8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI)   (6月-1.1%)             
              居民消费价格指数(CPI)         (6月2.3%)       
    8/13公布7月固定资产投资(不含农户)       (1-6月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (6月12.4%)      
              工业增加值                    (6月9.20%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/丁淑琴；审校 康熙泽)
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