《路透晚报》--8月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰7月服务业PMI陡降创新低，亚洲股市纷纷回落

新业务萎靡不振、未完成业务降至近两年低点，拖累汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准。疲弱数据打压亚洲股市纷纷回落。汇丰中国7月服务业PMI降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

--中国经济：下半年将努力扭转东北经济下滑趋势，保持中西部经济平稳增长--发改委

中国国家发改委表示，下半年将推动东部地区实现更高层次的开放发展，采取更有针对性的政策措施，努力扭转东北地区经济下滑趋势，并推动内陆和沿边开放，保持中西部地区经济平稳较快增长。

--中国经济：国家高技术产业项目资金以自筹为主，国家补助予以支持--发改委

中国国家发改委发布《国家高技术产业发展项目管理办法》（修订征求意见稿）要求，国家高技术产业项目单位筹集的项目资本金或研发项目的自有资金不得低于项目新增投资的30%，项目资金原则上以项目单位自筹为主，国家采用资金补助的方式予以支持。

--中国经济：政府调控目标应从保增长逐步过渡到均衡失业率--专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前表示，从中长期来看，政府调控目标应该从保国内生产总值（GDP）增长率，过渡到保证稳定的劳动力市场，即均衡失业率，以反映政府对民生的关注。

--中国安全：国安局正审查两名加拿大公民，因涉嫌搜集窃取军事情报--外交部

针对此前新华社报导中国正在对两名加拿大公民进行调查一事，中国外交部周二答复路透查询称，凯文·高夫妇涉嫌在辽宁省丹东市搜集窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，该市国家安全局依法于周一对其进行审查。

--中国反腐：江西省原副省长姚木根严重违纪被立案审查并被双开

中央纪委监察部网站周二称，中共中央纪委对江西省原副省长姚木根严重违纪问题进行了立案审查，并给予开除党籍处分和行政开除处分（双开）。

--台湾数据：7月CPI与核心CPI同创17个月高位，全年1.53%预估料不变

台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.75%，核心CPI年增率则达1.54%，两者双双创下17个月以来高位。

【金融】

--中国金融：四大行7月存款负增长1.5万亿，新增信贷料不超8,000亿--报载

上海证券报周二报道，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2，100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8，000亿。

--中国新债：中行周五将招标发行300亿元二级资本债，期限10年

按市值计中国第四大银行--中国银行周二公告，将于周五(8月8日)招标发行300亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，所募资金将用于充实二级资本，改善资本结构，中行也是第二家启动二级资本债发行的国有银行。

--中国保险：上半年实现原保险保费收入1.15万亿元，同比增长20.78%--保监会

中国保险监督管理委员会公布，今年上半年，保险业实现原保险保费收入11,488.72亿元人民币，同比增长20.78%。上半年产险公司原保险保费收入3,817.34亿元，同比增长16.74%；寿险公司原保险保费收入7,671.30亿元，同比增长22.89%。

--中国金融：银联商务与澳柯玛战略合作，自动售货终端亦可刷卡

中国银行卡组织--中国银联旗下银联商务与国内最大自动售货机生产商之一的澳柯玛近日签署战略合作协议，共同开展自动售货机支付渠道合作。未来自动售货终端将不局限以投币和小额纸币支付，亦可刷卡支付，银行卡应用领域得到进一步拓展。

【固定收益】

--《财经洞察》市场化定价机制近失灵，中国自发自还地方债发行待纠偏

中国江西省自发自还地方债周二完成招标，尽管经济发展水平明显逊于此前三个试点发债省份，但仍无碍其利率水平比肩国债，这进一步凸显地方债自发自还试点在发行环节上已与当初市场化改革方向有所偏离，在试点扩大前进行纠偏势在必行。

--中国公开市场：单日净回笼显总量稳定取向，14天正回购利率持稳

中国人民银行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

--中国货币市场：准备金补缴资金略收敛，但预期稳定助主要回购利率续跌

中国银行间资金面周二略有收敛，交易员表示，公开市场单日再现净回笼但力度尚可，不过今日适逢月初存款准备金例行调整日，一定量的准备金补缴对流动性形成扰动。

--新债招标：国开行四期新债近预测，公开市场操作未超预期影响有限

中国国开行上午招标的四期新债结果基本符合预期。市场人士表示，在部分大行稳定标位支撑下，国开新债结果整体小幅低于二级市场；而央行公开市场今日操作并未超出预期，现券二级波动甚微，机构参与投标情绪亦未起波澜。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.14%，接近二级需求一般

中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，央行公开市场正回购利率未继续下调，不过仍在市场预期之中，短期现券收益率下行动力暂不足，但上行亦乏力，而考虑该期限品种承销团有基本承销额考核，料中标收益率有望略低于二级，预测均值在4.14%。

--中国货币市场：河北银行今年同业存单额度20亿，36家银行总计近1.29万亿

中国河北银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年发行额度20亿元人民币。至此，已有36家银行披露年度计划，规模总计达1.2855万亿元。

--中国债市：7月债券托管增3,023亿，银行占三分之二仍为增持主力--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额27.54万亿元人民币，当月增加3,023亿元；其中商业银行增持2,031亿元，占比约三分之二，仍为增持主力，并再创逾一年来单月增持新高。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小幅走升，供求偏均衡市场窄幅波动

中国人民币兑美元即期周二早盘小幅走升，跟随中间价小幅上扬步伐，境外CNH上扬继续引领早盘走升，但市场波动区间狭窄，早盘波动幅度仅为32个点子左右。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，汇丰服务业PMI降至历史最低水准拖累大盘走低

中国股市沪综指周二收跌，今日汇丰发布的中国7月服务业PMI降至有纪录以来最低水准，拖累大盘走低，券商、有色等前期强势股跌幅居前。分析师指出，场内资金在主板与创业板之间流动，蓝筹股料经过调整后仍有上涨动力，创业板个股则由于业绩预期不佳面临调整压力。沪综指收报2,219.945点，跌3.386点或0.15%。

--台湾股市：重挫2%创半年来单日最大降幅，持股信心脆弱

台湾股市周二收盘大跌2.02%，不但创半年来收盘最大降幅，也跌落季线。分析师认为，先前多家企业财报公布无法支撑偏高的股价，本地投资人持股信心疲弱，加以亚洲区域股市不佳，不排除台股将落入弱势盘整。

--中国商品：铁矿石和动力煤掉期中央对手清算业务首日运行平稳--上海清算所

中国上海清算所称，周一正式上线的人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务系统运行平稳，首日共接收18笔交易数据，合计清算金额2.28亿元人民币。

--中国基金：QDII基金热销，华安德国30基金调高募集上限

中国华安基金管理公司近日宣布，因投资者认购踊跃，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数基金（简称华安德国30）及其联接基金均调高募集上限。这是近几年以来QDII基金市场上较为罕见。

--企业结盟：普洛斯与中储股份创建合资公司，进军中国仓储业

普洛斯(GLP)将斥资20亿元人民币(3.24亿美元)，购入中储发展股份有限公司 GLPL.SI 的15.3%股份，并成立合资公司，在网络购物繁荣发展之际打入中国仓储行业。中储股份是中国最大的国有储运公司。

--中国企业：中国铝业公司拟引入民营资本，推进子公司员工持股--报载

中国证券报周二报导称，中国最大氧化铝和电解铝生产商--中国铝业公司正在积极寻求与行业内的优秀民营企业合资、合作，引入民营非公资本，实现股权多元化；亦在推进旗下三家企业的员工持股、技术骨干持股试点工作。

--中港个股：万科前七月销售1,142亿元，同比增长17%