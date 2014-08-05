香港股市：早盘下滑，受累于中国服务业PMI疲软和房地产类股下跌

路透香港8月5日 - 香港股市周二早盘下滑，此前调查显示中国服务业增速降至纪录低点，房地产类股表现最差。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，为自2005年11月开始该调查以来的最低水平，显示整体经济复苏依旧脆弱，可能需要政府进一步支持。

截止中午，恒生指数 微跌0.1%至24,572.63点；恒生国企指数 下滑0.6%。

绿城中国 大跌12.8%，该公司周一稍晚称预计第一季净利下降逾65%。

安徽海螺水泥 上扬1.4%。

万洲国际 港股首日上涨最多11%。