香港股市：早盘下滑，受累于中国服务业PMI疲软和房地产类股下跌

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港8月5日 - 香港股市周二早盘下滑，此前调查显示中国服务业增速降至纪录低点，房地产类股表现最差。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，为自2005年11月开始该调查以来的最低水平，显示整体经济复苏依旧脆弱，可能需要政府进一步支持。
截止中午，恒生指数 微跌0.1%至24,572.63点；恒生国企指数 下滑0.6%。
绿城中国 大跌12.8%，该公司周一稍晚称预计第一季净利下降逾65%。
安徽海螺水泥 上扬1.4%。
万洲国际 港股首日上涨最多11%。
安踏体育 升1.2%至三年高点，周三将发布中期财报。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。