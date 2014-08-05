香港个股：恒生银行资本水平充足，继续加强零售银行业务--副董事长

路透香港8月5日 - 香港本地银行--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏周二称，该行资本水平充足，暂时没有具体的增资考虑，而该行会继续加强零售银行业务。

这家由欧洲最大银行汇丰控股 间接持股62.14%之银行此前公布，今年上半年净利同比下降54%，撇除兴业银行 重新分类影响的核心净利则升6%，符合市场预期，不过一级资本充足率下滑令人意外，亦引起分析师关注恒生未来增资的可能性。

恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏在记者会上称，恒生对资本管理采取主动、审慎态度，且其对加权风险资产的评估比同业更为保守，足以抵御风险。

“恒生在资本管理上，任何时候都足够应付业务发展和回应监管理求。”她并指出，一级资本充足率下降，不会影响该行的业务发展，而香港的零售银行尚有发展潜力，该行将利用自身优势不断优化服务和网络，满足客户在财富管理和消费等需求。

于6月末，恒生根据巴塞尔协定三（巴塞尔资本协议III）备考基准的普通股一级资本比率为9.4%，低于分析师的预期。投行德意志银行的报告称，恒生可能有需要出售兴业银行股权套现以补充资本金，另一家投行瑞信的报告则认为，除了出售兴业银行股权，恒生可能要削减派息比率或以股代息。

恒生财务总监梁永乐对此回应称，从资本管理的角度出发，所有选择都会考虑，主要根据股东利益和市场变化而定，现时没有一个合适或具体的方案。

他并指出，“因应监管要求，该行会把资本水平维持在充足但非过量，总资本充足率和核心一级资本充足率高于今年的监管要求。”

至于出售兴业银行股权套现是否增资来源之一，李慧敏只表示，该行将兴业银行视为资产的一部分，而恒生不时检讨其资产负债组合。

另外，就未来可能加息对恒生获利影响，李慧敏未有作出预测。她说，由于市场环境复杂，除了加息的因素，总体经济环境和投资环境均会对恒生的业绩造成波动。

其控股股东汇丰控股 稍早称，估计若各种利率均上调25个基点，将使该行每年收入增加近10亿美元。

李慧敏并称，下半年内地信贷市场的坏帐有增加风险，不过外资银行涉足问题行业不多，加上恒生对内地贷款对象以香港长期客户和国营机构为主，故风险有限。该行于上半年的减值贷款率为0.42%，按年上升8个基点。总减值贷款对总客户贷款比率则改善2个基点，为0.2%。

香港时间14:14，该股跌1.75%，报129.2港元。（完）