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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 13:38 BJT

中东情势：加沙地带停火协议周二生效，预定持续72小时

路透耶路撒冷8月5日 - 由埃及从中协调的加沙地带停火协议周二生效，此前巴勒斯坦伊斯兰武装哈马斯向以色列境内发射了密集的火箭弹。

停火协议自当地时间上午八点(0500GMT)生效。此次停火计划持续72小时，希望各方在开罗就更为持久的停止对抗进行磋商。

就在数分钟前，以色列南部整个地区以及最北远至耶路撒冷边远地区的上空响起空袭警报，因众多火箭弹袭击。哈马斯声称对此负责。目前尚未有伤亡报导。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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