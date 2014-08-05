中东情势：加沙地带停火协议周二生效，预定持续72小时

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透耶路撒冷8月5日 - 由埃及从中协调的加沙地带停火协议周二生效，此前巴勒斯坦伊斯兰武装哈马斯向以色列境内发射了密集的火箭弹。
停火协议自当地时间上午八点(0500GMT)生效。此次停火计划持续72小时，希望各方在开罗就更为持久的停止对抗进行磋商。
就在数分钟前，以色列南部整个地区以及最北远至耶路撒冷边远地区的上空响起空袭警报，因众多火箭弹袭击。哈马斯声称对此负责。目前尚未有伤亡报导。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。