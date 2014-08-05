印度央行：维持政策利率不变，并下调银行业法定流动性比率

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
印度央行还将必须持有至到期的债务上限比例下调0.5个百分点，至24%。
印度央行维持回购利率在8.00%不变，政策评估前路透调查了43位分析师，几乎所有分析师均预计如此。回购利率自1月以来一直持稳。(完)
(编译 王兴亚/于春红; 审校 张荻)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。