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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 13:52 BJT

印度央行：维持政策利率不变，并下调银行业法定流动性比率

印度央行还将必须持有至到期的债务上限比例下调0.5个百分点，至24%。

印度央行维持回购利率在8.00%不变，政策评估前路透调查了43位分析师，几乎所有分析师均预计如此。回购利率自1月以来一直持稳。(完)

(编译 王兴亚/于春红; 审校 张荻)
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