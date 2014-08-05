台湾股市：收跌2.02%创逾半年来单日最大降幅，跟进区域股市疲势

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北8月5日 - 台湾股市 周二收盘大跌2.02%，创下半年收盘来最大降幅，并同步跌落季线支撑。分析师认为，亚洲区域股市不佳，不排除台股将落入弱势盘整。
台股季线目前约位于9,250点附近。前次台股收盘的最大跌幅为2月5日的2.341%。
亚洲股市周二下跌，此前公布的调查报告显示，中国服务业增速降至纪录低位，为受良好的美国企业财报、及葡萄牙援助国内最大银行提振的乐观人气浇了一瓢凉水。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。