台湾股市：收跌2.02%创逾半年来单日最大降幅，跟进区域股市疲势

路透台北8月5日 - 台湾股市 周二收盘大跌2.02%，创下半年收盘来最大降幅，并同步跌落季线支撑。分析师认为，亚洲区域股市不佳，不排除台股将落入弱势盘整。

台股季线目前约位于9,250点附近。前次台股收盘的最大跌幅为2月5日的2.341%。

亚洲股市周二下跌，此前公布的调查报告显示，中国服务业增速降至纪录低位，为受良好的美国企业财报、及葡萄牙援助国内最大银行提振的乐观人气浇了一瓢凉水。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)