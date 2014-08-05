更新版 1-台湾股市：重挫2%创半年来单日最大降幅，持股信心脆弱

(新增分析师评论及细节)

* 收低2.02%创半年最大跌幅，也跌破季线

* 亚股不佳，本地持股信心脆弱 (新增分析师评论和细节)

路透台北8月5日 - 台湾股市 周二收盘大跌2.02%，不但创半年来收盘最大降幅，也跌落季线。分析师认为，先前多家企业财报公布无法支撑偏高的股价，本地投资人持股信心疲弱，加以亚洲区域股市不佳，不排除台股将落入弱势盘整。

台股季线目前约位于9,250点附近。前次台股收盘的最大跌幅为2月5日的下跌2.341%。台股今收低2.02%或188.75点至9,141.44点；今日成交初值 为1,070.82亿台币，上交易日修正后为906.57亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞财报反映出的是第三季的情况不如大家预期的乐观，所以修正了过度乐观的预期。〞

先前多家指标企业--包括台积电 、大立光 等公布财报和第三季的营运展望，随后股价有所回落。

台积电今收跌3.24%报119.5台币；大立光则收跌3.75%报2,310台币。半导体类指数收跌2.47%，劣于大盘。

**气爆事件令塑化股不振**

部分分析师也提到，高雄气爆事件造成严重伤亡，也对相关的塑化个股表现疲弱。

〞气爆事件可能后续影响塑化股，对持股信心也有影响。〞台新投顾协理黄文清说。

高雄市上周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为28人、两人失踪、302人受伤。

目前气爆事故原因仍在调查，可能牵涉的化工个股包括李长荣化工 、中石化 等股价持续重挫。投资人担忧气爆事故引发政府对石化业更严厉的管控而卖出持股。

展望后市，凯基的张明祥认为，下半年的基本面并没有太大改变，今年相较往年的第三季景气确有较佳，因此他认为，台股今日下挫是中段修正的最末波段。

黄文清则认为，今日持券信心不足，本地投资信心脆弱、有过度恐慌的情况，估计台股在半年线约9,011点会有所支撑。

亚洲股市周二下跌，此前公布的调查报告显示，中国服务业增速降至纪录低位，为受良好的美国企业财报、及葡萄牙援助国内最大银行提振的乐观人气浇了一瓢凉水。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。